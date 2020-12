Sanremo 2021, Elodie e Anna Tatangelo partner di Amadeus? Con loro si fa sexy il palco dell'Ariston | Foto

20 dicembre 2020 a

Entra nel vivo l'organizzazione di Sanremo 2021, edizione numero 71 del festival della canzone italiana. Alla conduzione ancora Amadeus, per il secondo anno consecutivo dopo il clamoroso successo dello scorso anno. Già ufficializzati i cantanti in gara, si infittiscono le voci sulle conduttrici che saranno al fianco di Amadeus nel corso delle serate dal 2 al 6 marzo prossimi. Favorite sembrano essere tra l'altro due cantanti. Si tratta di Elodie, che lo scorso anno partecipò alla rassegna con il brano Andromeda, scritto da Mahmood.

E Anna Tatangelo, più volte sul palco dell'Ariston ma che al contrario di Elodie ha anche esperienze in campo televisivo in qualità di giudice a X Factor e al più recente All Together Now 2020.

Due nomi apprezzati e amati dal pubblico, non solo per le loro qualità canore ma anche per il loro fisico, sfoggiato in diverse occasioni sui rispettivi profili Instagram, che contano circa 2 milioni di followers ciascuna. Insomma, Sanremo 2021 sarà anche ad alto tasso di sensualità.

