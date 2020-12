Da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis e Guendalina Tavassi, i guadagni delle influencer per ogni post pubblicato

20 dicembre 2020 a

Sono le regine dello showbiz, capaci di guadagnare cifre da capogiro anche con un post su Instagram. Si tratta delle influencer, se Chiara Ferragni risulta la 65esima più pagata al mondo con 59mila dollari per ogni post pubblicato (una cifra resa nota da un’agenzia inglese di digital marketing ma tutta da verificare), di certo anche le altre del panorama nazionale non possono lamentarsi. Secondo una speciale classifica curata dalla pagina Very Inutil People, sono stati fatti i conti in tasca a Giulia De Lellis, Rosa Perrotta e Guendalina Tavassi, quest'ultima finita al centro delle cronache per la diffusione di video hard da parte di un hacker.

I quasi 5 milioni di followers di Giulia De Lellis valgano circa 10mila euro a post o per tre storie consecutive. I prezzi si abbassano per l’ex protagonista di Uomini e Donne Rosa Perrotta: lei ha 1,6 milioni di followers e chiederebbe circa 2.500 euro per il medesimo servizio. Guendalina Tavassi invece chiederebbe mille euro a storia. Cifre davvero incredibili.

