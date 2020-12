Stasera in tv 20 dicembre, su Rai1 la finale di The Voice Senior: ospite d'eccezione Gianna Nannini

20 dicembre 2020 a

Appuntamento con il sorprendente talent di Rai1 domenica 20 dicembre. Dalle 21,20 infatti andrà in onda la finalissima di The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici che ha conquistato pubblico e critica. I coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine Carrisi, e Clementino hanno dovuto ridurre la loro scuderia: solo due concorrenti per team affronteranno la sfida finale e stavolta, a differenza delle puntate precedenti, sarà il pubblico da casa attraverso il televoto a stabilire chi meriterà il titolo della prima edizione di The Voice Senior.

I finalisti sono per Loredana Bertè, Erminio Sinni e Giovanna Sorrentino; il team Gigi schiera Marco Guerzoni e Elena Ferretti; il team Carrisi propone Tony Reale e Rita Mammolotti; infine per il team Clementino in lizza Roberto Tomasi e Alan Farrington. Ospite della finalissima è Gianna Nannini.

