Claudio Baglioni, la prima moglie è Paola Massari: la ragazza della maglietta fina è rimasta in ottima forma

Claudio Baglioni è molto riservato e sulla sua vita privata non trapelano molte informazioni. Il cantautore ha un figlio, Giovanni, di 38 anni, nato dalla relazione con la prima moglie Paola Massari, 63 anni. Quest'ultima è colei che ha ispirato Baglioni nella celeberrima Questo piccolo grande amore. Insomma, Paola è la ragazza della "maglietta fina". Tanto da replicare ironicamente ma non troppo a una battuta di Pio e Amedeo nel corso di una delle edizioni di Sanremo presentata da Baglioni. Il duo comico disse: "La ragazza con la maglietta fina ormai ha la pancera". Da lì la risposta di Paola, che pubblicò uno scatto senza veli su Instagram, con tanto di hashtag #lapancerapuòattendere.

Paola Massari è rimasta in ottimi rapporti con Baglioni, anche per via del figlio Giovanni. Il cantautore ormai da oltre vent'anni ha una nuova compagna, Rossella Barattolo, per la quale lasciò la moglie.

