Giorgio Panariello, la fidanzata è Claudia Maria Capellini: 26 anni in meno e la somiglianza con Belen Rodriguez

Giorgio Panariello è felicemente fidanzato con Claudia Maria Capellini. Lei è nata il 16 marzo del 1986 e ha 26 anni meno dell’attore toscano, classe 1960. Claudia è una modella e molti sostengono che sia la sosia di Belen Rodriguez. Effettivamente la somiglianza c'è, soprattutto in alcune pose.

La coppia vive insieme a Roma da diversi anni, non hanno figli, ma due cani chihuahua. Giorgio Panariello ha dichiarato di aver ritrovato la serenità proprio grazie alla sua dolce metà, conosciuta per caso a una cena di amici comuni. L’attore inoltre ha confessato di voler metter su famiglia e la differenza di età non sarebbe assolutamente un problema. "Di solito si dice che la storia va avanti tra alti e bassi, devo ammettere che per ora io e lei abbiamo avuto solo alti", ha ammesso Panariello in una recente intervista.

