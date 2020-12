Live Non è la D'Urso, anticipazioni di domenica 20 dicembre: tra gli ospiti Federica Cappelletti, vedova di Paolo Rossi

20 dicembre 2020 a

Ultimo appuntamento del 2020 con Live Non è la D'Urso. Nella puntata in onda domenica 20 dicembre dalle 21,35 su Canale5, Barbara D'Urso ospiterà la vedova di Paolo Rossi, Federica Cappelletti, che racconterà tra le altre cose il dolore per il furto subito dopo il funerale. Un altro ospite atteso sarà Gessica Notaro, che darà maggiori dettagli sulla vittoria che ha conquistato in Cassazione contro il suo ex fidanzato, Edson Tavares, la cui condanna è stata confermata. La donna è stata sfregiata da lui con l'acido.

Nel salotto di Barbara D'Urso anche Selvaggia Roma, da poco eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip 5, la quale incontrerà suo padre dopo anni di liti e rapporti freddi. In studio pure Paolo Brosio e la giovane fidanzata Maria Laura De Vitis che torneranno nuovamente a fornire prove del loro amore, per far tacere tutte le dicerie sul loro conto.

