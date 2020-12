Da noi a ruota libera, ospiti e anticipazioni di domenica 20 dicembre 2020: Panariello e Vespa da Francesca Fialdini

20 dicembre 2020 a

Francesca Fialdini, torna con “Da Noi…A Ruota Libera”, in diretta oggi domenica 20 dicembre alle 17.20 su Rai1, ospiterà Giorgio Panariello per un ritratto a tutto tondo sulla sua vita privata e professionale a partire dal racconto dei momenti natalizi che più gli stanno a cuore e ama ricordare.

Inoltre, ospite di Francesca Fialdini sarà Bruno Vespa. Con lui si farà il punto su questo Natale particolare, alla luce anche delle nuove disposizioni per il periodo di festa definite dal Decreto Legge, ma non solo. Nel corso della sua intervista interverrà un giovane ornitologo che ha avuto l’onore di ricevere l’attestato di Alfiere della Repubblica Italiana, per un confronto tra due scrittori. Infine, una toccante storia di fratellanza e accoglienza che ha per protagonista un ragazzo di origini nigeriane accolto da una famiglia generosa che l’ha aiutato a trovare anche un lavoro. Come sempre al centro del programma il dialogo con “persone comuni”,

