Beautiful, anticipazioni di domenica 20 dicembre: Flo pronta a donare un rene a sua zia Katie

20 dicembre 2020 a

a

a

Appuntamento anche domenica 20 dicembre con Beautiful. Nella puntata in onda su Canale5 a partire dalle 13,45, Katie sta per essere operata. La paura però è molta e la Logan teme che qualcosa possa andare storto. Prima che tutto cominci, chiede a Brooke di occuparsi di suo figlio Will quando lei non ci sarà più. Brooke accetta di prendersi cura del piccolo ma cerca di convincere la sorella a farsi forza. Lei non morirà, la sorella ne è sicura.

Beautiful, Katie affida a Brooke un compito importante: l'anticipazioni della puntata del 19 dicembre

Intanto Flo, nell'altra stanza, è pronta a donare il suo rene a sua zia. Il tutto all'insaputa dei parenti, ancora arrabbiati con lei per la storia della figlia di Hope. Fiato sospeso assicurato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.