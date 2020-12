Uomini e Donne, Davide Donadei cambia tutto: esterna con Chiara e Beatrice lascia lo studio (spoiler)

20 dicembre 2020 a

a

a

Uomini e Donne si prende una pausa in tv su Canale 5 per le feste di Natale, ma le registrazioni continuano. In quella di venerdì 18 dicembre 2020, secondo quanto rivela l'account Instagram Uominiedonneclassicoeover, i riflettori si sono accesi su Davide Donadei che ha cambiato le carte in tavola.

Il tronista pugliese, secondo gli spoiler, poteva compiere due esterne. Con sorpresa dei telespettatori che ormai lo avevano visto preferire Beatrice, ha deciso di vedere solo Chiara. Una esterna molto sentita. emozionante che - riferisce la fonte - ha "toccato" anche Gianni Sperti. Beatrice non l'ha presa bene e ha abbandonato lo studio. Davide ha poi deciso di andare a parlare con la corteggiatrice.

Nel corso di questa registrazione confronto tra Aurora e Gianfranco e nuova ragazza per Michele. Come va fra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua? Ad ascoltare le talpe nulla è finito, anzi la loro frequentazione continua.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.