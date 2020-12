Stefano De Martino, la bio su Instagram: "Meno famoso delle sue ex". Storia già finita con Mariacarla Boscono

19 dicembre 2020 a

Situazione di relativa tranquillità dal punto di vista sentimentale per Stefano De Martino. L'ex marito di Belen Rodriguez, dopo il clamoroso gossip di inizio estate per il quale la fine del suo matrimonio con l'argentina sarebbe stato provocato da una relazione del ballerino e conduttore napoletano con Alessia Marcuzzi (sempre smentita dai diretti interessati), sembrava aver trovato un po' di pace con la top model Mariacarla Boscono, classe 1980 e volto noto di molti marchi famosi a livello internazionale. La Boscono negli ultimi giorni è stata però pizzicata dal settimanale Oggi in compagnia dell'ex, l'imprenditore Guido Sena. La relazione tra De Martino e Mariacarla dunque pare essere già al capolinea.

Ma lui non sembra curarsene, tanto che su Instagram (dove vanta oltre 4 milioni di followers), ha pubblicato uno scatto in cui è tranquillissimo e appunto, senza stress. Sempre su Instagram è da ricordare la sua biografia che presenta l'account: "Napoletano, classe 89, conduttore meno famoso di Pippo Baudo, ballerino meno famoso di Roberto Bolle, compagno meno famoso delle sue ex".

