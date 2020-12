Zucchero Fornaciari, la seconda moglie è Francesca Mozer: "Mi lascia libero". Con lei il terzo figlio Adelmo Blue

19 dicembre 2020 a

Zucchero Sugar Fornaciari è attualmente sposato con Francesca Mozer, sua seconda moglie dopo il matrimonio fallito con Angela Figliè, con cui ha avuto le figlie Alice e Irene. Con la Mozer è nato il suo terzo figlio, l'unico maschio, Adelmo Blue. Di Francesca, Zucchero ha parlato qualche tempo fa in una intervista a Vanity Fair: "Stiamo insieme da tanti anni. Parla cinque lingue, le piace seguirmi quando le chiedo di seguirmi e mi lascia libero quando ho bisogno di essere lasciato libero", ha spiegato. Classe 1968, Francesca Mozer è originaria di Lucca, anche se è cresciuta in un piccolo paesino in provincia di La Spezia. Figlia di papà svizzero e mamma italiana, sin da piccola ha potuto imparare più lingue e, diventata adulta, ha deciso di trasferirsi a New York per lavorare come cacciatrice di teste per una società americana.

