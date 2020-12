Che tempo che fa, anticipazioni domenica 20 dicembre: tra gli ospiti George Clooney e Claudio Baglioni | Foto

19 dicembre 2020 a

Puntata ricca di ospiti quella di domenica 20 dicembre su Rai3 di Che tempo che fa, in onda dalle 20 e condotta da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Ospite d'eccezione il premio Oscar, attore, regista e produttore George Clooney. Un’occasione per parlare, tra l’altro, del suo nuovo film, The Midnight Sky, che dal 23 dicembre sarà disponibile in tutto il mondo.

Nella pellicola, la star di Hollywood è impegnata sia come regista che come attore principale, nel ruolo di Augustine, scienziato solitario nell’Artide che cerca di impedire a Sully (interpretata da Felicity Jones) e ai suoi colleghi astronauti di rientrare sulla Terra, colpita da una misteriosa catastrofe globale. A 7 anni dall’ultimo album di inediti, sarà poi ospite Claudio Baglioni che presenterà il nuovo singolo Uomo di varie età, terzo estratto dal sedicesimo album in studio della sua carriera. Presenti da Fazio, tra gli altri, anche Enrico Brignano e il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

