Sanremo 2021, c'è anche Fedez con Francesca Michielin: lui festeggia su Instagram e spunta pure Bugo | Video

"In quest’epoca che ci ha derubati della musica dal vivo Sanremo rappresenta non solo il palco più importante di Italia, ma anche l’unico. Grazie a Francesca Michielin, grazie a Sanremo. Mi state restituendo la magia della musica dal vivo". Con queste parole Fedez ha commentato su Instagram l'ammissione al prossimo festival di Sanremo, in programma su Rai1 dal 2 al 6 marzo 2021 e condotto anche quest'anno da Amadeus. Fedez canterà insieme alla Michielin il brano Chiamami per nome.

Nel post il marito di Chiara Ferragni, che vanta su Instagram oltre 11 milioni di followers, sono state poi pubblicate le foto sia con la stessa Michielin, sia con Bugo, anche lui partecipante a Sanremo 2021 (stavolta senza Morgan) con il pezzo E invece sì. Poi altri scatti, pure quelli dei tamponi effettuati. Infine anche un video, quello dell'altra canzone che Fedez ha realizzato con Francesca Michielin, un successo di qualche anno fa: Magnifico.

