Stasera in tv 19 dicembre, sul Nove il docufilm Tutta la verità Giallo Pantani: le anticipazioni

19 dicembre 2020 a

a

a

La cronaca legata allo sport in prima serata sul Nove sabato 19 dicembre. Alle 21,30 andrà infatti in onda il docufilm Tutta la verità Giallo Pantani. Attraverso interviste esclusive agli avvocati e alle famiglie coinvolte, verrà ripercorsa una delle storie più sconvolgenti degli ultimi anni. Il docufilm propone la storia di Pantani ponendo il focus sul glorioso 1998, quando il Pirata di Cesenatico realizza l'accoppiata Giro d'Italia-Tour de France. L’anno successivo quel trionfo, Pantani è ancora più forte e ancora primo in classifica e si appresta a vincere un nuovo Giro d’Italia, ma la mattina della partenza dalla tappa di Madonna di Campiglio, accade quello che per molti è l’inizio della fine. Il 5 giugno 1999 al controllo di routine Pantani viene trovato con valori di ematocrito più alti della soglia consentita ed è fuori dal Giro.

Pantani, cimeli all'asta: 66mila euro per la bici del Tour. Il ct Cassani beffa famoso calciatore

Da questo colpo, che fin da subito presentò incredibili anomalie, che nel documentario sono analizzate una per una, Pantani non si risollevò mai ed entrò in un vortice di guai giudiziari, depressione, dipendenza da stupefacenti, che lo condussero alla morte il 14 febbraio 2004 in un residence a Rimini. Il campione stellare è morto apparentemente solo e in preda alla paranoia per overdose di farmaci e cocaina. Un caso con tanti punti rimasti oscuri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.