L'Eredità, Massimo Cannoletta torna campione ma niente vincita record: nella Ghigliottina non indovina il Taglio

Si torna alla normalità a L'Eredità, il quiz di Rai1 in onda tutti i giorni dalle 18,45 condotto da Flavio Insinna. Massimo Cannoletta infatti dopo qualche puntata in cui non è stato brillante come suo solito, sabato 19 dicembre è tornato campione, aggiudicandosi il Triello per poi approdare al gioco finale della Ghigliottina. Qui è partito da un montepremi di 250.000 euro, che dopo le parole Scena, Dare, Carte, Vite, Articolo è sceso a 62.500.

A questo punto il divulgatore di Lecce avrebbe potuto far salire il suo bottino a un totale di 315.000. Ma la sua soluzione al gioco finale si è rivelata sbagliata: Cannoletta ha optato per Interpretazione. Ma dopo la spiegazione consueta di Flavio Insinna la parola esatta era Taglio. Occasione non sfruttata dunque per il super campione. L'assalto ai 300.000 euro (attualmente Cannoletta ha un bottino di 252.500 euro) proseguirà domenica 20 dicembre, sempre su Rai1 dalle 18,45.

