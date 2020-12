Andrea Paris, la magia di penna e tappo. Dove sbaglia il vincitore di Tu si que vales? | Video

19 dicembre 2020 a

A Tu si que vales ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Non solo la giuria vip composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti, così come quella popolare guidata da Sabrina Ferilli, anche i telespettatori. Lo hanno votato, proclamandolo vincitore dell'edizione 2020 del talent show di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Ma Andrea Paris, mago e attore di Foligno, continua a incantare, con le sue partecipazioni in televisione e con i numeri che spesso propone sui suoi profili social.

Come quello della penna, in cui cerca di imitare un giovane prestigiatore. Dove sbaglio? Si chiede Paris. Il video ha collezionato migliaia e migliaia di visualizzazioni, visto che il mago tutto fa tranne che un errore.

