Elisabetta Canalis in intimo, l'ex di George Clooney hot su Instagram: anche la Marcuzzi commenta | Foto

Elisabetta Canalis è attualmente felicemente sposata con il chirurgo Brian Perri e con lui vive a Los Angeles. Insieme hanno avuto una figlia, Skyler Eva. Tra gli ex fidanzati due super vip, l'ex centravanti della Nazionale Bobo Vieri e la stella del cinema di Hollywood George Clooney. Intanto la showgirl ed ex velina di Striscia la Notizia si sta preparando alle festività natalizie.

Nell'ultimo post su Instagram - dove vanta oltre 4 milioni di followers - ha pubblicato una foto in cui appare in intimo nero super sexy, che non lascia nulla all'immaginazione. In pratica si vede tutto e il fisico della Canalis è davvero sensazionale. Tra i commenti spicca pure quello di Alessia Marcuzzi, che posta il disegnino della fiamma, a dimostrazione di come dalle parti di Los Angeles la temperatura vicino a Elisabetta Canalis sia davvero bollente. "Il camino si è acceso da solo", scrive un altro utente. Canalis super hot.

