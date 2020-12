Stasera in tv 19 dicembre, su Italia1 il film d'animazione Dragon Trainer: doppiatori, trama e trailer | Video

19 dicembre 2020 a

a

a

Film d'animazione su Italia1 nella prima serata di sabato 19 dicembre. Dalle 21,20 andrà in onda Dragon Trainer, e a seguire, dalle 23,20, il sequel. Un film di Dean DeBlois e Chris Sanders con le voci originali di Gerard Butler, Jay Baruchel, America Ferrera, Craig Ferguson, Jonah Hill, Christopher Mintz-Plasse, Kristen Wiig e T.J. Miller. Questo il trailer del film.

La storia è ambientata sull'isola di Berk, un mondo fantastico in cui la vita è scandita dall’eterna lotta tra vichinghi e draghi. Il rito di passaggio per essere accettati nella comunità di Berk consiste nell'uccidere un drago. Lo sa bene Hiccup, il figlio adolescente del capo dei vichinghi Stoick, un ragazzino intelligente ma poco abile a combattere, ben diverso dal prototipo del vichingo cacciatore richiesto dalla comunità. Relegato dal padre a frequentare l'officina del vecchio Skaracchio come aiutante fabbro, Hiccup si dimostra molto capace nel costruire ingegnosi dispositivi meccanici con cui spera di contribuire alla cattura dei draghi. Un giorno Hiccup viene spedito dal padre a frequentare il centro di addestramento per giovani vichinghi gestito da Skaracchio. Qui comincia a relazionarsi con gli altri ragazzi del villaggio - Astrid, Moccicoso, Gambadipesce e i gemelli Testabruta e Testaditufo - ben più motivati di lui a cacciare i temibili sputafuoco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.