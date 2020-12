Stasera in tv sabato 19 dicembre 2020, Miss Christmas su Tv8: cast e trama del film

19 dicembre 2020 a

Va in onda stasera, sabato 19 dicembre 2020 su TV8, alle ore 21.30: Miss Christmas, film tv di Mike Rohl del 2017, con Brooke D’Orsay, Marc Blucas, Luke Roessler, Erin Boyes.

Trama: Soprannominata “Miss Natale” per via del suo incarico di decoratrice natalizia della più importante piazza di Chicago, Holly è alla ricerca disperato del perfetto albero di Natale. La lettera di Joey, un ragazzino che le promette di avere l’albero giusto, la porta fino a una piccola cittadina nel Wisconsin. Qui, però, scopre che Sam, il padre di Joey, non ha alcuna intenzione di separarsi dal suo albero. Mentre farà i conti con qualcosa di inaspettato, Holly capirà cosa le manca veramente per Natale.

