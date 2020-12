Stasera in tv 19 dicembre, su Rete4 il thriller I.T. Una mente pericolosa: trama e trailer | Video

19 dicembre 2020 a

Thriller in prima serata su Rete4 sabato 19 dicembre. Alle 21,25 infatti andrà in onda I.T. Una mente pericolosa, un film diretto da John Moore, con Pierce Brosnan e James Frecheville nei panni dei protagonisti. La pellicola incassò negli Stati Uniti poco più di 2 milioni di dollari. Questo il trailer del film in lingua originale.

La trama racconta di Mike Regan, un magnate della finanza che sta preparando il debutto in borsa della sua azienda, che si occupa di leasing di aerei in una maniera diversa dal normale. Ha una vita da sogno, è ricco, ha una bella casa in cui vive con la moglie Rose e la figlia Kaitlyn. Un giorno in azienda si ritrova a parlare con Ed Porter, un giovane esperto d’informatica, che sembra non vedere l’ora di aiutare il suo capo con alcuni problemi. Ed inizia a sistemare dei problemi legati alla connessione Wifi della casa. Il rapporto tra i due sembra andare liscio come l’olio, fino a quando Ed inizia a provare qualcosa per la figlia Kaitlyn. Da quel momento inizieranno i problemi.

