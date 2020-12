Stasera in tv sabato 19 dicembre 2020, su Rai Movie "Qualcosa è cambiato" con interpretazioni da Oscar: la trama

19 dicembre 2020 a

Stasera, sabato 19 dicembre alle 21.10 su Rai Movie va in onda il film "Qualcosa è cambiato" con Jack Nicholson e Helen Hunt. Appuntamento alle ore 21.10 su Rai Movie per un film che è valso a entrambi il premio Oscar per la straordinaria interpretazione.

Melvin è uno scrittore di romanzi rosa che soffre di disturbo ossessivo compulsivo e passa il proprio tempo a offendere e bistrattare il prossimo. Tra coloro che ogni giorno devono subire il pessimo carattere di Melvin c'è Simon (Cuba Gooding Jr), artista talentuoso e affermato che vive nel palazzo di fronte con il suo cagnolino Verdell, e Carol, una ragazza madre che fa la cameriera nel ristorante dove il nevrotico autore va a mangiare tutti i giorni, facendola letteralmente impazzire con le sue manie. Saranno loro ad aiutare Melvin a raggiungere un compromesso con sé stesso e l’amore.

