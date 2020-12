19 dicembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di domenica 20 dicembre 2020: Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco d'acqua. Le previsioni delle stelle.

CANCRO

Il tuo entusiasmo è contagioso e illumina il tuo percorso mentre ti sposti da una parte all'altra. Le persone sono attratte da te in questo periodo.

SCORPIONE

Maggiore è il desiderio, maggiore sarà lo sforzo che dovrai fare. Non c'è via d'uscita. La vera prova è accettare di far parte di una squadra.

Oroscopo del Corriere di domenica 20 dicembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario



PESCI

Sei bloccato a causa della mancanza di opzioni o del tuo rifiuto di apportare grandi cambiamenti alla tua vita? Forse devi uscire dalla comfort zone.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.