Oroscopo del Corriere di domenica 20 dicembre 2020: Gemelli, Bilancia e Acquario. Ecco le previsioni per i tre segni dello zodiaco d'aria per questa giornata. Qui di seguito che cosa dicono le stelle.

GEMELLI

Costruisci un laboratorio (anche solo virtuale) in cui puoi lasciare che il tuo genio creativo prenda le redini del gioco. Sarai soddisfatto.

BILANCIA

Devi ancora scegliere per quale squadra giocare e questo ti crea delle difficoltà nella vita sociale. Prima o poi dovrai prendere posizione.

ACQUARIO

Superare i limiti della moderazione genera instabilità. Gli eccessi di ogni genere non fanno per te, perciò trova al più presto l'equilibrio.

