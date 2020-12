Stasera in tv 19 dicembre, su Canale5 l'Album di Tu si que vales: anticipazioni e promo | Video

19 dicembre 2020 a

a

a

Appuntamento con il talent show sabato 19 dicembre su Canale5. Dalle 21,30 infatti andrà in onda l'album di Tu si que vales, una sorta di Best of della trasmissione che vede in giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Presidente della giuria popolare Sabrina Ferilli, mentre a condurre è Belen Rodriguez con la collaborazione di Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. L'album di Tu si que vales va in onda al posto del preannunciato film Natale a 5 Stelle: palinsesto però cambiato in extremis.

Ad essere trasmesse saranno ovviamente le esibizioni del vincitore di quest’ultima edizione terminata qualche settimana fa, il mago di Foligno, Andrea Paris. Rivedremo anche gli scherzi fatti a Sabrina Ferilli, voce della giuria popolare. Intanto sono già aperti i casting per una nuova stagione di Tu si que vales. Ancora da stabilire se il cast della trasmissione sarà confermato in blocco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.