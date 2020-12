19 dicembre 2020 a

a

a

Oroscopo del Corriere di domenica 20 dicembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per i tre segni dello zodiaco di fuoco.

ARIETE

Non lasciare che le circostanze avverse ti amareggino. Lo stress che stai vivendo in questo momento è un segno che ti fai influenzare dagli altri.

LEONE

Dato il tuo umore, oggi potresti non essere in grado di entrare in contatto con gli altri. Non c'è nessun obbligo di festeggiare, del resto, anzi.



SAGITTARIO

Il duro lavoro sta finalmente dando i suoi frutti, abbondanza e prosperità bussano alla tua porta. Oggi concediti qualche variazione sul tema.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.