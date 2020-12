Stasera in tv 19 dicembre, su Rai3 Andrea Delogu e Stefano Massini in Ricomincio da RaiTre: gli ospiti

19 dicembre 2020 a

Il varietà in teatro in prima serata su Rai3 sabato 19 dicembre. Dalle 21,30 andrà in onda infatti Ricomincio da RaiTre, il programma condotto da Andrea Delogu e Stefano Massini. Al centro lo spettacolo bloccato e in cerca di una spinta per ripartire. Lo show cerca dunque di proporre uno spazio al teatro in cui mostrarsi in tutto il suo splendore, imitando una sorta di cartellone nazionale e amplificato.

Tanti ospiti per la seconda puntata. Tra questi Claudio Bisio, Luca Zingaretti, Alessandro Gassman, Serena Autieri, Luigi Lo Cascio e Giulio Scarpati. E poi il drammaturgo Davide Enia, Ascanio Celestini, Valeria Solarino, Chiara Bersani, quest'ultima campionessa della danza e dell’arte performativa. E ancora i comici Lillo e Greg e l’Orchestra Multietnica di Arezzo con Amanda Sandrelli. Infine spazio pure per Paolo Jannacci, figlio del celebre Enzo, e Brunori Sas.

