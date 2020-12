Ema Stokholma, l'infanzia e le violenze subite dalla madre. Ora è una super dj: l'amicizia con Andrea Delogu

19 dicembre 2020 a

Ema Stokholma è attualmente una delle conduttrici radiofoniche più apprezzate, ed è anche dj e critica musicale. La donna è di origini francesi ed è scappata a 15 anni in Italia in seguito ai continui abusi e violenze da parte della madre.

Ema è nata il 9 dicembre 1983 a Romans-sur-Isère, in Provenza, dalla fugace relazione tra la mamma francese e il padre italiano, che è andato via quando la dj era ancora in grembo. La donna è cresciuta dunque insieme alla madre ed al fratello. L’infanzia dei due bambini è stata tormentata dalla violenza della madre, motivo che ha spinto Ema a fuggire a Roma dal padre all’età di 15 anni. Da quel momento in poi la conduttrice è entrata a far parte del mondo della moda, e successivamente di quello della musica e della televisione italiana. Tra le amiche nel mondo della tv da segnalare quella con Andrea Delogu, apprezzata conduttrice tv, anche lei tra l'altro con una infanzia molto tormentata.

