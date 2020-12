Stasera in tv 19 dicembre, su Rai2 finale di stagione per S.W.A.T. e Criminal minds: le anticipazioni

19 dicembre 2020 a

Ultimi appuntamenti con le serie tv americane su Rai2 al sabato sera. Sabato 19 dicembre dalle 21,05 andrà in onda il finale della terza stagione di S.W.A.T., a seguire doppio episodio della quindicesima e ultima stagione di Criminal Minds. Per quanto riguarda S.W.A.T. 3, la puntata si intitola El Diablo: la S.W.A.T. affianca l’agente Simons nella missione che prevede la cattura di El Diablo, capo del cartello messicano Los Septimos. Relativamente al doppio episodio di Criminal Minds, il primo è Faccia a faccia: Rossi sviluppa nuove teorie sul Camaleonte, ispirandosi all’ex collega Jason Gideon. Il team B.A.U. inizia un’epica caccia all’uomo per catturare Lynch.

Su Rai2 le serie americane S.W.A.T., Criminal Minds e Blue Bloods: le anticipazioni

L'ultimo episodio è E, alla fine: a seguito di un esplosivo incontro faccia a faccia con Everett Lynch, il dottor Reid subisce una lesione cerebrale e, pur consapevole di avere allucinazioni, si abbandona ai fantasmi del suo passato. Inoltre, la BAU fa una scoperta scioccante su Lynch che colpisce personalmente Rossi. La conclusione è la riunione dell’intero team B.A.U. si riunisce per celebrare il ritiro di Rossi.

