Grande Fratello Vip 5, Elettra Lamborghini ospite a Capodanno: consegna di panettoni e twerk in casa

Il Grande Fratello Vip 5 continuerà fino a metà febbraio e così la trasmissione condotta da Alfonso Signorini andrà in diretta pure a Capodanno. La sera di giovedì 31 dicembre infatti i concorrenti faranno il countdown insieme al pubblico di Canale5 per l'arrivo del 2021 e ci saranno ospiti davvero speciali.

Il portale Trash Italiano ha infatti rivelato che a CasaChi si è parlato dell'ingresso di Elettra Lamborghini, la quale dovrà esibirsi per i concorrenti del reality e per i telespettatori. L'ingresso della sorella Ginevra (con la quale i rapporti non sono idilliaci) pare essere sfumato, lei però entrerà almeno per qualche minuto, consegnando panettoni a colpi di twerk. E siamo certi che all'interno della casa si scatenerà il finimondo.

