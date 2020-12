Lotto e Superenalotto sabato 19 dicembre 2020: i numeri vincenti dell'estrazione di oggi

19 dicembre 2020 a

a

a

Arriva un nuovo appuntamento con la fortuna con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, sabato 19 dicembre 2020. I numeri vincenti verranno resi noti a partire dalle ore 20 e saranno pubblicati in questa pagina, A seguire pubblicheremo le quote. Ricordiamo che per la sestina del Superenalotto, il jackpot è arrivato alla cifra davvero ragguardevole di 79 milioni e 200 euro. Un jackpot che ha spinto molti italiani a tentare la giocata che cambia la vita.

LOTTO, LE RUOTE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.