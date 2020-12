Amici 20, Raffaele canta Mango: bufera tra Rudy Zerbi e Arisa. Lei scherza sul cognome Pippa | Video

19 dicembre 2020 a

L'interpretazione da parte di Raffaele della canzone Oro, di Mango, finisce nel mirino di Rudy Zerbi. L'insegnante della scuola di Amici 20, nella puntata in onda su Canale5 sabato 19 dicembre, ha bacchettato l'allievo della scuola, accusandolo di imitare troppo le versioni originali: "Canti Mango e assomigli a Mango, nei tuoi pezzi sembri un mix di Mahmood e Mengoni, ma tu chi sei?", ha affermato. E così ha scatenato la reazione di Arisa, l'insegnante di Raffaele: "Di certo non abbiamo bisogno del tuo aiuto. Tranquillo Raffaele, hai grande personalità e io ti do un bel 10. Mai sentito cantare Mango così bene", ha ribadito Arisa, forse esagerando un po'.

Arisa e Rudy: polemica dopo l'esibizione di Raffaele

La polemica tra Zerbi e Arisa è continuata: "Hai ricominciato con il pippone", ha detto il figlio di Davide Mengacci. La risposta è stata ironica, come da stile di Arisa: "Di cognome faccio Pippa, chiaro che faccio il pippone", ha affermato la cantante.

