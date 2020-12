Amici 20, Arianna vince la sfida con Federica. Poi Rudy Zerbi attacca Anna Pettinelli: "Sei falsa" | Video

19 dicembre 2020 a

Giornata particolarmente positiva per Arianna Gianfelici, la cantante da poco passata ad avere Arisa come insegnante al posto di Rudy Zerbi. Nella puntata in onda su Canale5 sabato 19 dicembre condotta come sempre da Maria De Filippi, la cantante - esentata inizialmente dalla sfida da parte della sua docente - ha deciso comunque di accettare il rischio dell'eliminazione contro la sfidante Federica. E sulle note de La sera dei miracoli di Lucio Dalla si è aggiudicata la sfida, con il giudizio del giornalista Paolo Giordano.

Arianna in sfida, poi le polemiche tra gli insegnanti

Al termine dell'esibizione tutti e tre gli insegnanti, Rudy Zerbi, Arisa e la stessa Anna Pettinelli che l'aveva messa in ballottaggio, hanno sottolineato come anche loro al posto di Giordano l'avrebbero fatta passare. Da qui tra Rudy Zerbi e la Pettinelli si è scatenata una lite: "Sei falsa, pensaci meglio allora prima di mettere in sfida i ragazzi", ha tuonato Rudy contro la collega. "Io sono onesta, tu non sei abituato. Oggi è stata più brava Arianna", la replica della Pettinelli.

