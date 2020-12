Luca Argentero, la compagna è Cristina Marino: l'amore sul set di Vacanze ai Caraibi. Lei rivela: "E' permaloso"

19 dicembre 2020 a

a

a

Cristina Marino è la attuale compagna di Luca Argentero. I due si sono conosciuti nel 2017 nel set di Vacanze ai Caraibi e da allora non si sono più lasciati. Insieme hanno avuto quest'anno una figlia, Nina Speranza. Con Cristina, classe 1991, la storia d'amore sembra andare a gonfie vele, tanto che sui social la Marino continua a postare foto insieme al compagno, che testimoniano la loro complicità.

Ovviamente non manca qualche discussione all'interno della coppia: "Forse è un po’ permaloso. Siamo diversi: io fumantina e poco diplomatica, lui misurato e pacato. Ma mi sta insegnando a mantenere la calma", ha rivelato qualche tempo fa. Per poi aggiungere: "Sarei gelosa per indole, ma Luca non mi dà motivo. Anche se quando qualche fan esagera io mi infastidisco e lo faccio notare, non sopporto la maleducazione", ha sottolineato Cristina. La coppia (che ha una casa in Umbria) sarà ospite a Verissimo su Canale5 dalle 16 nel salotto di Silvia Toffanin.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.