Diletta Leotta, torna Postalmarket e lei è subito sexy in copertina. L'amica Elodie su Instagram: "Mito" | Foto

"Postalmarket ritorna. Ci vediamo nell’autunno 2021. Last Christmas without Postalmarket". Queste le parole utilizzate da Diletta Leotta per accompagnare il lancio della copertina della rivista con il suo volto in primo piano, che sancisce di fatto il ritorno dopo anni di assenza e il boom negli anni Settanta e Ottanta. Insomma, una rivista cult, che Diletta Leotta contribuirà a far tornare in auge.

La conduttrice Dazn è tra le figure più amate dal pubblico e sicuramente saranno in tanti a riscoprire il gusto di ricomprare Postalmarket. Tra i commenti che si possono leggere nel profilo della Leotta su Instagram, dove Diletta vanta oltre 7 milioni di followers, c'è anche quello dell'amica Elodie. La cantante non ha usato mezzi termini: "Mito". Insomma, Postalmarket è pronta al ritorno col botto.

