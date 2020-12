Tiziano Ferro, il marito è Victor Allen: il colpo di fulmine alla Warner Bros e la proposta di matrimonio con due tazze

19 dicembre 2020 a

Victor Allen è il marito di Tiziano Ferro. I due si sono sposati nel 2019 ma si conoscono ormai da tempo. Andiamo a conoscere meglio la loro storia. Victor è nato a Los Angeles nel 1965. Un imprenditore di successo molto famoso, visto che ha lavorato per molti anni come consulente della Warner Bros, per la quale è stato, per ben 14 anni, vicepresidente del settore marketing. Ad oggi è proprietario di un’agenzia, la Levine Partners.

Verissimo, anticipazioni sabato 19 dicembre: tra gli ospiti Tiziano Ferro, Christian De Sica e Luca Argentero





L’imprenditore ha conosciuto il cantante il 25 giugno 2016 proprio negli studi della Warner Bros. Il cantante era lì per girare il video di Valore assoluto. Durante una pausa caffè Tiziano ha incontrato Victor con il quale ha iniziato a parlare. I due nei giorni successivi si sono incontrati ad un Coffee Bean. Un vero colpo di fulmine anche se Victor non conosceva prima Tiziano. Si frequentano per due anni poi nel 2018, precisamente il 21 febbraio, Victor ha chiesto al suo compagno di sposarlo tramite due tazze: "Ho visto che su una tazza c’era incisa la parola amore. Ma lui non demorde e mi dice di guardare anche l’altra. Così prende in mano la seconda tazza e continua a leggere in italiano 'mi vuoi sposare?'. A questo punto mi giro e vedo Victor in ginocchio con un pacchetto di Tiffany in mano. Ho perso completamente il controllo di me stesso ricordo di aver pianto per 20 minuti senza dire una parola", ha ricordato tempo fa. Il sogno d'amore si è concretizzato il 25 giugno 2010 a Los Angeles, successivamente il 14 luglio i due si sono sposati pure nella villa del cantante italiano a Sabaudia.

