Dik Dik, è morto Pepe Salvaderi. Il dolore su Facebook: "Ciao fratello e amico". E c'è il commento dei Righeira

Lutto nel mondo della musica. E' morto Emilio Pepe Salvaderi, musicista e fondatore dei Dik Dik, celebre gruppo in voga soprattutto negli anni Sessanta e Settanta, autore tra gli altri dei brani L'Isola di Wight e Sognando California. "Ciao Pepe te ne sei andato a suonare con gli angeli e ci hai lasciato qui a piangerti e ricordarti per sempre", è scritto nella pagina Facebook del gruppo fondato dallo stesso Salvaderi insieme a Giancarlo Sbrizolo e Pietro Montalbetti. "Noi non ti abbiamo perso e non ti perderemo mai perché sei e sarai sempre dentro di noi e ti promettiamo un cosa, l’ultimo lavoro, quello che hai voluto tanto non andrà perduto. Ciao fratello, amico, grande musicista, ciao Pepe ci incontreremo in tutti i nostri sogni", si legge nel post.

Salvaderi aveva cominciato studiando chitarra classica con Miguel Albeniz. Nei Dik Dik suonava chitarra ritmica e tastiera intervenendo anche come voce secondaria. Tra i commenti al post dei Dik Dik anche quello di Johnson dei Righeira. "Ciao Pepe, sei uno dei primi che ho conosciuto all’inizio della mia storia musicale, e mi sembrava incredibile perché eri Pepe dei Dik Dik, una delle band che ha accompagnato la mia infanzia. Eri una gran brava persona e mi dispiace tanto", ha scritto uno dei componenti del celebre duo anni Ottanta. Insomma, una figura amata nel mondo della musica, dai colleghi e dal pubblico.

