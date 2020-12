Il Filo Rosso, il 19 dicembre su Rai2: il figlio di Biagio Antonacci e il rapporto con nonno Gianni Morandi

19 dicembre 2020 a

Torna l'appuntamento con “Il Filo Rosso”, oggi sabato 19 dicembre 2020, alle ore 14 su Rai2. Paola Perego lascia grande spazio alle emozioni, e accompagna per mano i telespettatori in un viaggio nell’universo dei sentimenti, dei legami familiari e affettivi di ognuno di noi.

Il primo filo rosso da riavvolgere è quello di Michele, un uomo felicemente sposato, che dopo essere diventato padre di una figlia bellissima, scopre di essere gay. La sua scelta di porre fine al matrimonio e di ricostruire la sua vita con un uomo, lo porta a spezzare il legame speciale che lo lega a sua figlia. Accoglierà la figlia l’accorato appello che Michele le rivolge a cuore aperto? Gli darà una seconda possibilità? Gli concederà di essere di nuovo un padre e un nonno? L’immagine di un nonno e di un nipote insieme, è un’immagine bella, che non può non far sorridere. Ne sono una testimonianza diretta Giovanni Antonacci, figlio di Biagio Antonacci, che ha un filo rosso speciale che lo lega al nonno Gianni Morandi e Paolo Conticini che ci racconta il suo grande amore per il nonno, che è stato per lui una guida premurosa. Ma un filo rosso speciale lega anche Sara, una campionessa di Karate a suo nonno Danilo.

