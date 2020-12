Beautiful, anticipazioni della puntata del 19 dicembre. Katie affida a Brooke un compito

19 dicembre 2020 a

a

a

L'operazione di Katie e la donazione di rene di Flo sono sempre i temi centrali anche nella puntata odierna - sabato 19 dicembre 2020 - di Beautiful. La soap opera americana va in onda ogni giorno su Canale5 dalle ore 13,4o.

Soliti Ignoti - Il Ritorno su Rai1 sfilata di ospiti vip: anticipazioni

Flo ha deciso salvare la vita di sua zia ma di rimanere anonima. La ragazza ha infatti scelto di non rivelare a nessuno di essere lei la donatrice del rene e di rimanere in incognito. Decisione però che non è piaciuta per nulla a Shauna. La Fulton è infatti convinta che sua figlia debba confessare alle Logan di essere lei il misterioso angelo, in modo da rientrare nelle loro grazie e tornare a far parte della famiglia. L'operazione dunque è imminente, Flo è un po' intimorita, ma anche convinta che sia la scelta giusta e necessaria. Katie, felicissima per l'occasione che il cielo le ha donato, si prepara ad andare sotto i ferri. La paura ovviamente non la abbandona e prima di affidarsi alle mani dei medici, ci tiene a ribadire ai suoi famigliari il suo amore e ad affidare a Brooke un compito importante: prendersi cura del figlio nel caso non riuscisse a farcela secondo le anticipazioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.