Amici 20, Rosa e Arianna nel mirino degli insegnanti: finiscono in sfida per aver lasciato la casa sporca

Torna l'appuntamento con Amici 20, il talent condotto da Maria De Filippi in onda su Canale5 dalle 14,10. Nella puntata di sabato 19 dicembre protagoniste la cantante Arianna, tra le più discusse per il suo carattere, e la ballerina Rosa, criticata costantemente dall'insegnante Alessandra Celentano.

Rosa, Riccardo e Arianna sono stati oggetto di un provvedimento disciplinare: sfida immediata per aver lasciato la casa sporca. Nello speciale di sabato 19, solo Rosa ha affrontato la sfida, superando quest’ostacolo. Per quanto riguarda invece Arianna, ha vinto la sfida di canto, convincendo anche i professori. Ricordiamo sempre, però, che Arianna, come scritto in precedenza, dovrà affrontare anche un'ulteriore sfida a causa del provvedimento per aver lasciato la casa sporca. Appuntamento dalle 14,10.

