Verissimo, anticipazioni sabato 19 dicembre: tra gli ospiti Tiziano Ferro, Christian De Sica e Luca Argentero

19 dicembre 2020 a

a

a

Puntata ricca di ospiti quella di sabato 19 dicembre di Verissimo, il programma in onda dalle 16 su Canale5 e condotto da Silvia Toffanin. In collegamento da Los Angeles lunga intervista a Tiziano Ferro, che si è soffermato sulle difficoltà e gli ostacoli in amore e nella carriera. Ora Ferro si gode il suo matrimonio con Victor Allen. Intanto presenterà in anteprima il nuovo singolo Casa a Natale, scritto da Giordana Angi.

Verissimo, Elisabetta Franchi sul marito Alan: "Il mio primo amore, ma a 16 anni l'ho lasciato con la scusa delle sigarette" | Video

Tra gli ospiti in studio Christian De Sica, che presenterà tra le altre cose il nuovo cinepanettone In vacanza su Marte, che ha segnato il suo ritorno con l’amico di sempre Massimo Boldi. In studio pure Luca Argentero con la compagna Cristina Marino per la prima intervista insieme a pochi mesi dalla nascita della piccola Nina Speranza. Appuntamento dalle 16 su Canale5.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.