Grande Fratello vip 5, Cristiano Malgioglio clamorosa eliminazione. Gli inquilini chiedono che se ne vada dopo Natale

Clamorosa eliminazione nel corso del Grande Fratello Vip 5 di venerdì 18 dicembre su Canale 5. A lasciare la casa è Cristiano Malgioglio. Il verdetto arriva poco dopo la mezzanotte e viene letto dal conduttore Alfonso Signorini: "Fra poco una clamorosa eliminazione", dice lanciando la pubblicità e creando attesa prima di rientrare in diretta.

Nella casa più spiata d'Italia sono in tre ad attendere il verdetto. Tommaso Zorzi, Cristiano e Giacomo. Maria Teresa Ruta, che era in nomination era stata "salvata" dal televoto qualche minuto prima e - felicissima - è rimasta in gioco nel reality show. Poi arriva la busta. Signorini dice: "Il secondo vip salvo è Tommaso". Restano Cristiano e Giacomo. Il conduttore fa leggere il contenuto della busta a Tommaso Zorzi che annuncia il nome dell'escluso: "Cristiano". Dayane in lacrime, Gli inquilini chiedono che rimanga come super ospite fino a Natale, proposta che avanza lo stesso Signorini: "Anche a me dà tanta tristezza saperlo a Natale da solo".

