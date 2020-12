Grande Fratello Vip 5, Andrea Zenga e Mario Ermito nuovi concorrenti

18 dicembre 2020 a

Non solo Carlotta Dell'Isola e Cecilia Capriotti questa sera, nella puntata del 18 dicembre 2020, entreranno nella casa del Grande Fratello Vip 5. Parteciperanno alla trasmissione di Canale5 condotta da Alfonso Signorini altre due new entry. Si tratta di Andrea Zenga (27 anni) e Mario Ermito (29 anni).

Il primo è il figlio di Walter, portiere di Nazionale ed Inter. Portiere in gioventù con una carriera fermata da un grave infortunio, Andrea è reduce dalla partecipazione al reality Temptation Island e dopo si è lasciato dalla fidanzata Alessandra. In estate ha superato il Covid. Il secondo è un attore pugliese. Mario diversi anni fa aveva già partecipato al GF ma solo per due settimane. Ha partecipato a fiction di successo come "L'onore e il rispetto", "Il bello delle donne" e "Don Matteo". Ha partecipato anche a "Tale e quale show".

