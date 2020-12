Stasera in tv, 18 dicembre, su Iris il film Un mondo perfetto. Con Clint Eastwood, la trama

18 dicembre 2020 a

Stasera in tv, venerdì 18 dicembre 2020, su Iris va in onda il film "Un mondo perfetto" (ore 21). Pellicola americana del 1993, genere drammatico, di e con Clint Eastwood, nel cast ci sono anche Kevin Costner, T. J. Lowther e Laura Dern.

La trama: butch Haynes è un delinquente incallito che ha accumulato precedenti penali a partire dall'infanzia. E' il 1963 e Haynes è appena evaso dalla prigione di Hunstsville in Texas, dove stava scontando 40 anni per rapina a mano armata. Nella fuga, ha preso in ostaggio un bambino di sette anni, Phillip Perry. Della cattura di Haynes è incaricato il ranger Red Garnett, coadiuvato da un'intera equipe comprendente, fra gli altri, la criminologa Sally Gerber.

