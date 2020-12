Grande Fratello Vip 5, Antonella Elia e la battuta di Filippo Nardi su Maria Teresa Ruta: "Disgustata". E parla della fine dell'amore con Pietro

18 dicembre 2020 a

Antonella Elia a Verissimo nel programma di Canale 5, ha commentato le frasi sessiste pronunciate da Filippo Nardi nella casa del ’Grande Fratello vip', riferite a Maria Teresa Ruta. "Sono disgustata. Ci vogliono una bassezza culturale e umana inenarrabile per dire quello che ha detto. Trovo sia disgustoso fare dell’ironia di così bassa lega. Quello di cui lui ha parlato è inqualificabile", ha affermato.

Poi la storia d'amore finita con Pietro. "Con Pietro è davvero finita. Era in prova ma non l’ha superata. Mi ha spaccato il cuore", ha detto sull’attore Pietro Delle Piane, che i telespettatori hanno imparato a conoscere grazie al ’Gf’ e a ’Temptation Island’. Sulla loro relazione, durata un paio di anni, la show girl confessa: "Non tornerò mai con lui, ma continuerò ad amarlo. Separarmi da Pietro è una lacerazione, ma non siamo adatti a frequentarci, non sappiamo prenderci per cui si scatenano delle reazioni inaccettabili - aggiunge la Elia - Dobbiamo fare un lungo percorso di crescita da soli prima di poterci rincontrare. Voglio che abbia il meglio dalla vita ma senza di me".

