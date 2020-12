Grande Fratello Vip 5, Carlotta Dell'Isola nuova concorrente. Carriera e vita privata: chi è

18 dicembre 2020 a

Carlotta Dell'Isola nuova concorrente del Grande Fratello Vip 5, in onda stasera - venerdì 18 dicembre 2020 - su Canale5. Romana, originaria di Anzio, 27 anni, Carlotta è reduce dalla partecipazione a Temptations Island dove si è imposta come una delle concorrenti che maggiormente ha trovato riscontro nel pubblico.

Laureata all'Università Roma Tre, è fidanzata con Nello nonostante alcune turbolenze nel corso del reality a chi ha partecipato, e non ha figli. Tifosissima della Lazio, si tratta della sua seconda avventura televisiva e si candida per imporsi come protagonista riuscendo a bucare bene il video.

