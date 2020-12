18 dicembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di sabato 19 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per la giornata per i tre segni dello zodiaco di terra.

TORO

Giornata elettrica, ma non elettrizzante: riemerge come un fulmine a ciel sereno un problema che già conosci. Occhio alle trappole.

VERGINE

Hai una determinazione profonda e una volontà impeccabile. Ma non esagerare! Queste peculiarità ti consentiranno di assumere la leadership.

CAPRICORNO

Hai un futuro radioso davanti a te. Le ultime idee daranno risultati rapidamente o in ogni caso farai tutto ciò che è in tuo potere affinché ciò accada.

