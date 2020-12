18 dicembre 2020 a

Oroscopo del Corriere di sabato 19 dicembre 2020: Ariete, Leone e Sagittario. Ecco qui di seguito le previsioni delle stelle per i tre segni dello zodiaco di fuoco.

ARIETE

Ti affligge un problema che riguarda il lavoro: potresti essere preoccupato per la tua carriera. Prova

a trovare un piano B, almeno ti terrà occupato.

LEONE

Sarai infastidito dall'atteggiamento di un capo o, peggio ancora, di un parente che hai preso sotto la tua ala e che abusa della tua gentilezza.

SAGITTARIO

Si spendono troppe energie per gestire dettagli che non aiutano a fare nulla. Questo ti stanca, quindi non sorprenderti se hai cali di forma.

