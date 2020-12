Stasera in tv, 18 dicembre, su Rai Movie il film Il mio nome è Thomas, con Terence Hill. La trama

18 dicembre 2020 a

Stasera in tv, venerdì 18 dicembre, su Rai Movie il film "Il mio nome è Thomas" (ore 21,10). Pellicola italiana, del 2016, genere drammatico, di e con Terence Hill, nel cast anche Veronica Bitto, Andy Luotto e Guia Jelo

La trama: Thomas parte dall'Italia per raggiungere il deserto spagnolo nella zona di Almeria dove trovare l'atmosfera e la pace necessaria per leggere un libro a cui tiene molto. Poco dopo la partenza, aiuta una ragazza, Lucia, a fuggire da due tipi poco raccomandabili e a cui lei ha sottratto del denaro. Il viaggio, in cui non mancheranno occasioni per perdersi di vista per poi incontrarsi di nuovo, li spingerà a conoscersi e a comprendersi...

