Stasera in tv venerdì 18 dicembre 2020 il Best di Propaganda Live su La7: ecco cosa vedremo. Novità: il programma andrà in onda a San Silvestro

18 dicembre 2020 a

a

a

Propaganda Live per la prima volta sarà protagonista in tv nella serata di San Silvestro che con i telespettatori darà il benvenuto al nuovo anno e si congederà dal vecchio.

Aspettando questa puntata Speciale, stasera venerdì 18 dicembre alle 21.15 su La7 andrà in onda il grande Best della stagione, con una carrellata dei protagonisti e delle storie che hanno arricchito e animato negli ultimi mesi i venerdì sera della Rete.

Dalle grandi interviste agli interpreti della politica, della cultura e dello spettacolo - tra cui Don Ciotti, Daniele Silvestri, Vinicio Capossela, Flavio Insinna che ricorda Gigi Proietti - ai reportage di Diego Bianchi sulla più stretta attualità; dagli «spiegoni» di Marco Damilano agli interventi degli altri ospiti fissi Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata; dalla musica d’autore con le esibizioni di cantanti, cantautori e gruppi musicali italiani e internazionali per passare ai fumetti di Zerocalcare, ai monologhi di Valerio Aprea e Andrea Pennacchi, alle parodie di Fabio Celenza fino alle divertenti incursioni di Lello Arena e alla pungente satira di Makkox. Un appuntamento da non perdere per rivedere il meglio del programma di Diego Bianchi «Zoro», Makkox e tutta la banda di Propaganda Live.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.