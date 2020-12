Stasera in tv, 18 dicembre, su Rai4 il film Hunter Killer: trama e attori

18 dicembre 2020 a

Stasera in tv, venerdì 18 dicembre, su Rai4 va in onda il film “Hunter Killer - Caccia negli abissi” (ore 21,25). Thriller bellico e la spy-story, tratto dal romanzo Firing Point scritto da Don Keith e George Wallace, il film si avvale dell’interpretazione di grandi star come Gerard Butler, Gary Oldman e Linda Cardellini.

La trama: si racconta l’avventura del comandante Joe Glass a capo del sommergibile americano USS Arkansas, impegnato in una missione di salvataggio nelle acque del Mar Baltico, che scopre un imminente colpo di stato in Russia che può compromettere l’ordine mondiale.

